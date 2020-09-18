МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ в настоящее время пока не видит излишнего спроса на валюту со стороны населения, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы не видим пока сейчас спроса никакого дополнительного, излишнего на валюту со стороны населения. Мне кажется, и население, и предприятия привыкли уже к плавающему курсу, что бывают периоды, когда он ослабляется, бывают периоды, когда он укрепляется, и здесь спекулятивное поведение может иногда приводить к потере", — сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

Объем вкладов россиян в августе в месячном выражении почти не изменился, заявила Набиуллина.

"Если говорить о последнем месяце, в августе вклады населения практически не изменились. Но если брать вклады в целом и сравнивать с августом прошлого года, то рост где-то на 7%", — сказала она.

Ставки по депозитам в банках РФ снизились, но остаются привлекательными для населения, хотя переток в другие активы есть, отметила Набиуллина.

"Действительно, произошло изменение достаточно серьезное ставок, быстрое изменение ставок в экономике, это влияет на поведение не только граждан, но и бизнеса, самих финансовых институтов. На наш взгляд, нужно время, чтобы такая адаптация произошла. При этом снижение этих ставок, в том числе и ставок по депозитам, оно где-то соразмерно снижению инфляции… Мы видим, что ставки по депозитам остаются в положительной зоне, и сбережения остаются привлекательными", — сказала она.

Набиуллина отметила, что ЦБ при этом видит рост интереса граждан к более доходным инструментам – инструментам фондового рынка.

Банк России считает, что норма сбережений населения РФ во втором полугодии текущего года останется на повышенном уровне, заявила глава ЦБ.

"Население все-таки сбережения увеличивало. Да, эти сбережения в какой-то период перешли из формы депозитов в банках в наличную, мы это видим, но (люди делали это — ред.) для того, чтобы эти сбережения иметь на случай необходимости покупки продуктов в период изоляции. И есть сбережения с точки зрения предосторожности: когда люди считают, что впереди — ситуация неопределенности, они, конечно, склонны в некотором смысле сберегать больше", — сказала она.

"И мы видим, что скорее всего во второй половине этого года норма сбережений останется на повышенном уровне", — заметила Набиуллина, отвечая на вопрос, как она оценивает динамику нормы сбережений в корпоративном секторе и у домохозяйств в РФ, и что может происходить с этим показателем в течение года.

"Те виды бизнеса, те предприятия, которые столкнулись с резким падением дохода и, соответственно, выручки, конечно, тратили свои сбережения на выплату арендных платежей, на заработную плату и так далее. Те, которых, может быть, не так задело падение выручки, могли приостановить свои инвестиционные проекты, для того чтобы увидеть перспективы спроса на новую продукцию, и в этом смысле могли увеличить сбережения. Поэтому я думаю, что это было неоднородно по секторам экономики, по предприятиям", — добавила она.

"Что будет происходить в следующем году — для нас фактор неопределенности. Поэтому я говорила о том, что мы будем внимательно следить, что происходит в сберегательно-потребительской модели, и поэтому нужно дополнительное время для того, чтобы оценить в том числе эффекты от произошедшего смягчения", — заключила глава ЦБ РФ.

"Действительно, есть такой переток, и для нас принципиально важно, что когда люди переходят и покупают разные финансовые инструменты, чтобы они прекрасно понимали риски, потому что в отличие от вкладов, которые застрахованы, по финансовым инструментам нужно очень хорошо понимать риски", — добавила она.