МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ обсуждает возможность перевода части сотрудников на удаленный режим работы на постоянной основе, а покупка нового здания потеряла актуальность, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, ЦБ переводил значительную часть своих сотрудников на удаленный режим работы, для этого пришлось поменять некоторые бизнес-процессы, где-то улучшить техническое оснащение.

"И в целом уроки пандемии показывают, что значительная часть работы без ущерба для качества может быть на постоянной основе переведена на удаленный режим. Это зависит от, конечно, характера работы, не все могут быть переведены на удаленный режим работы, но значительно может быть переведена. Мы сейчас эти вопросы внутри ЦБ обсуждаем и примем некоторые решения для этого", — сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

"Ну а сделка по покупке здания, мы считаем, потеряла свою актуальность", — добавила глава регулятора.