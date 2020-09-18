МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Резкий рост денежных переводов за рубеж не имеет под собой никаких противозаконных оснований – он объясняется отложенным спросом на отправку денег домой трудовыми мигрантами из СНГ. По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, речь идет не о "лишних" деньгах, а лишь о тех суммах, что были накоплены за период карантина либо вышли на свет из неформальных систем переводов.

Банк России зафиксировал рекордный за последние два года рост объема трансграничных переводов. По данным регулятора, в июле он составил 837 млн долларов. Это следует из статистики, основанной на данных о переводе через платежные системы "Юнистрим", Western Union, "Золотая корона" Contact, Blizko, а также через "Почту России".

Большая часть этих средств – 686 млн долларов — ушла в страны ближнего зарубежья. Это на 20,5% больше, чем было в июне. Остальные деньги – 152 млн долларов — были направлены в дальнее зарубежье. Рост составил 25,6% к июню.

Ранее Банк России указывал на резкий спад рынка трансграничных переводов. Падение началось в марте, а в апреле был рынок упал до 300 с небольшим миллионов долларов. Это связывали с закрытием границ между странами, приостановкой деятельности бизнеса и ослаблением рубля на фоне пандемии и прекращения сделки ОПЕК+.

Уже в мае рынок начал восстанавливаться и набрал почти 500 млн долларов, однако не дотягивал до уровней 2019 года. В летние месяцы его рост продолжился.

ДЕНЬГИ МИГРАНТОВ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, к незаконному выводу средств за рубеж эти операции отношения почти не имеют — на рост числа переводов повлиял отложенный спрос. "Трудовые мигранты исторически используют данный способ для отсылки средств на родину. Снижение объемов в апреле-мае сейчас компенсируется повышенным спросом на данную услугу", — рассказал директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.

Гастарбайтеры из ближайших к России стран СНГ весной, в разгар пандемии и коронавирусных ограничений, не могли совершать регулярные платежи, поскольку точки по их приему были закрыты. Кроме того, часть мигрантов потеряла работу и была занята выживанием. Теперь, по мере открытия сектора торговли и услуг, они восстанавливают уровень доходов и могут себе позволить отправлять деньги близким.

"Средний размер перевода в страны СНГ за последние несколько лет не изменился и составляет около 200 долларов, очевидно, что это мигранты отправляют деньги своим семьям, зарабатывая их в России", — согласен главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Он напомнил, что комиссии, установленные платежными системами за перевод, исключают возможность использовать их для коммерческой деятельности, тем более, что параллельно с формальными существуют и неформальные системы переводов, например, так называемая "хавала", когда деньги отдаются посреднику в одной локации, а выдаются — его напарником в другой локации, при этом никакого перемещения капитала в моменте вообще не происходит.

"Думаю, что через такие системы переводится примерно такой же объем денег, как и через формальные системы переводов, то есть около 1 млрд долларов в месяц, и если в формальных растут объемы — значит, скорее всего, у неформальных посредников переводов возникли проблемы какого-либо рода, например, их точки были закрыты правоохранительными органами", — рассуждает он.

Еще можно предположить, что часть переводов прежде шла через систему банковских переводов, а теперь по какой-то причине деньги начали направлять через операторов переводов. Причины могут быть самые разные — как закрытие банков, так и внешнеполитические проблемы, подобные белорусским, когда межбанковские переводы из соседних стран могут блокироваться на время беспорядков.

ДОХОДЫ ОСТАЛИСЬ ПРЕЖНИМИ

Таким образом, ни о каком росте доходов граждан рост объема денежных переводов не говорит. Более того, во время пандемии вырос объем переводов из стран СНГ в Россию. Так, в июле физлицам перевели почти 280 млн долларов, что на 6% выше июньского показателя. Из этой суммы 155 млн долларов поступило из стран дальнего зарубежья, еще 124 миллиона — из СНГ.

Эксперты предположили что мигрантов, временно оставшихся без работы и лишенных выезда на родину, поддерживали близкие.

Они разошлись во мнении, когда показатели по объему трансграничных переводов вернутся к докризисному уровню в годовом исчислении. По мнению Кабакова, значения по 2020 году будут ниже значений 2019 года. Возвращение возможно не раньше будущего года при условии уверенного восстановления экономики.

В свою очередь, Антонов полагает, что показатели вернутся к среднему за последние 2-3 года уровню уже к концу текущего года. Помешать реализации этого прогноза способна вторая волна COVID-19 и возможное в этом случае ужесточение ограничений.