МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Сбербанк разработал новый логотип и покажет его 24 сентября, сообщил РИА Новости источник в кредитной организации.

Корреспондент РИА Новости в пятницу обратил внимание, что банк снял логотип со стены головного офиса на Вавилова, 19. Логотип, под которым Сбербанк работает в настоящее время, появился десять лет назад и представляет собой светло-зеленый круг со смещенными влево галками.

"Будет новый логотип. Его покажут на конференции 24 сентября", — прокомментировал собеседник агентства. Сбербанк отказался комментировать данную информацию.

Летом прошлого года Сбербанк сообщил, что думает над развитием бренда "Сбер" для своей экосистемы, однако о вариантах логотипа для нее пока говорить рано. Позже, в октябре, банк на форуме финансовых инноваций Finopolis представил новые корпоративные цвета: в оформлении стенда кредитной организации вместо привычного темно-зеленого использовался градиентный оттенок, переходящий из голубого в светло-зеленый тон.

Под экосистемой понимают бизнес или сеть бизнесов, работающих в единой или соседних рыночных нишах и взаимодействующих и между собой, и с пользователями. Например, к ним относятся такие широко известные компании как Google, Amazon и Facebook.

Сбербанк последние несколько лет выстраивает свою экосистему, в рамках которой предоставляет сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, образование, электронную коммерцию. С учетом этого Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому из названия его экосистемы может пропасть слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится, отмечал его глава Герман Греф.