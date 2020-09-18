МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску банка "ФК Открытие" в лице ЦБ РФ взыскал более 289,5 миллиарда рублей убытков с четырех бывших руководителей, а также с бывшего основного акционера банка "Открытие" — АО "Открытие холдинг", сообщили РИА Новости в суде участники заседания, проходившего в закрытом режиме.

Это рекордный в России по размеру требований иск о взыскании убытков с контролирующих лиц кредитной организации, удовлетворенный судом.

Денежные средства должны солидарно выплатить ответчики — экс-предправления банка Евгений Данкевич, экс-президент Рубен Аганбегян, основатель "Открытия" Вадим Беляев, бывший член правления банка Геннадий Жужлев и "Открытие холдинг". В отношении еще одного ответчика — экс-члена правления Елены Будник — в удовлетворении исковых требований отказано. Решение вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано в апелляционном порядке.

Судья арбитражного суда Москвы Ольга Жура в январе удовлетворила ходатайство Центробанка о закрытии процесса от публики, мотивированное тем, что Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) по просьбе ответчиков передал в дело план санации "Открытия". По словам юристов ЦБ, он содержит сведения ограниченного доступа – данные о клиентах и межбанковских отношениях, которые составляют банковскую тайну.

До закрытия слушаний представитель ЦБ говорил в суде, что иск предъявлен к лицам, контролировавшим "Открытие", а его сумма рассчитана по формуле из закона о банкротстве: убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив потраченную на санацию банка сумму под ключевую ставку вместо нулевой, под которую выделяет средства ФКБС.

Ответчики неоднократно ходатайствовали об истребовании у Банка России плана санации, чтобы иметь возможность проверить обоснованность расходов на восстановление платежеспособности "Открытия". Суд эти ходатайства отклонял, ссылаясь на невозможность требовать доказательства у участника процесса. Наконец, ответчики попросили суд получить план санации от ФКБС, который в деле не участвует, и это ходатайство было удовлетворено. Данкевич пытался добиться рассмотрения слушания в открытом режиме, но все вышестоящие инстанции, включая Верховный суд, ему отказали.

"ФК Открытие" стал первым крупным банком, который попал под санацию через ФКБС, это произошло в августе 2017 года. Санация была признана завершенной 2 июля 2019 года. ЦБ пояснял, что банк соблюдает все обязательные требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности.