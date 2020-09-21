МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Лучше всего в графе "назначение платежа" писать слово "дарение" или любые другие, указывающие на подарок – такой доход не облагается налогом. А вот от упоминания слов, связанных с терроризмом или наркотиками лучше воздержаться, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

"Самым безопасным вариантом комментариев при переводе на карту будут слова "дарение" или "к празднику". Преимущество такого назначения платежа состоит в том, что дарение — некоммерческая сделка, а согласно Налоговому кодексу, доходы, полученные в результате дарения, налогом не облагаются", — отметил он.

По закону банки контролируют и проводят анализ операций по переводу денежных средств между клиентами. Сами работники банковских структур говорят, что это большая головная боль и трудозатратный процесс, поскольку сильно нагружает их серверы. Если система мониторинга посчитает, что финансовая операция подозрительно похожа на незаконное обналичивание, или на транзитную схему, или напоминает финансирование терроризма, покупку наркотиков и оружия, запускается проверка, пояснил эксперт.

В этом случае банк может связаться непосредственно с действующим лицом операции или обратиться к Федеральной налоговой службе для выяснения подробностей. Если пояснения окажутся неубедительными или все-таки сомнения в незаконности схемы останутся, счет или сумма на счете блокируется.

Многие сайты сообщают, что существует список особенных секретных слов между террористами и их пособниками, а также коррупционерами и наркодилерами и торговцами. В список особо подозрительных слов вошли все названия психотропных препаратов и наркотических средств. В него включены и специфические слова: "закладка", "релакс", "таблетка" и т.п.

“Трудно представить, что человек при совершении перевода денег может сопроводить его сообщением: "Уважаемый террорист, амфетамин просто бомба!", но на всякий случай предупредим, что лучше так не делать", — сказал Редин.

Он также отметил, что знаменитый список "запрещенных" слов нигде не опубликован и отсутствует в Законе №115-ФЗ. Однако такие слова как "коррупция", "взятка", "откат", "блат", "пособничество", "смертник", "бомба", "взрыв", "теракт" и подобные также привлекут внимание органов контроля.

"За перевод 300 рублей с сообщением другу-шутнику: "наркоману на дозу", вашу карту вряд ли заблокируют, но все-таки лучше не играть с огнем и бдительными органами правопорядка", — посоветовал эксперт.