МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Спрос на льготную ипотеку на жилье в новостройках в ВТБ вырос в 1,5 раза после снижения ставки, сообщила пресс-служба банка.

ВТБ 17 сентября снизил ставку по программе "Ипотека с господдержкой" на 0,4 п.п. – до 6,1%. "До снижения ставки заемщики подавали в ВТБ около 800 заявок на льготную ипотеку в день в течение последнего месяца. Начиная с 17 сентября данный показатель вырос до 1260, таким образом спрос на кредиты увеличился в 1,5 раза", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день клиенты ВТБ оформили свыше 33 тысяч ипотечных кредитов по госпрограмме на 100 миллиардов рублей. Средняя сумма одного кредита составляет около 3 миллионов рублей. Регионами-лидерами по объему выданной льготной ипотеки являются Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Краснодарский край, Ростовская и Новосибирская области. Программа занимает до трети от общего объема выдачи ипотеки ВТБ.

"Мы уверены, что спрос на нее продолжит расти в дальнейшем", — заявил вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса Евгений Дячкин.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% запущена по поручению президента России Владимира Путина в апреле 2020 года и действует до 1 ноября. Программа распространяется на покупку квартир в новостройках и позволяет получить кредит на сумму до 6 миллионов рублей в регионах РФ и до 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке составляет 15% от стоимости жилья.