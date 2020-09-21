МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Группа Сбербанк отказалась от слова "банк" в новом логотипе — теперь экосистема будет работать под названием "Сбер", выяснило РИА Новости.

Корреспондент РИА Новости в пятницу обратил внимание, что банк снял логотип со стены головного офиса на Вавилова, 19. Источник в кредитной организации тогда рассказал агентству, что новый логотип будет представлен 24 сентября. Логотип, под которым Сбербанк работает в настоящее время, появился десять лет назад и представляет собой светло-зеленый круг со смещенными влево галками, а рядом стоит название "Сбербанк".

В новом логотипе осталась только первая часть названия — "Сбер". При этом из названия большинства компаний экосистем также будет убрано слово "банк". Например, лизинговая компания Сбербанка теперь называется "СберЛизинг".

Сбербанк разработал новый логотип: это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в зеленом цвете. С ним ознакомилось РИА Новости.

Заявка с изображением такого товарного знака уже зарегистрирована в Роспатенте. Она была подана еще в мае 2019 года, а зарегистрирована в июне текущего года. Исключительное право пользования данным товарным знаком предоставлено банку до конца мая 2029 года.

При этом у каждой компании экосистемы Сбербанка будет собственный цвет в логотипе, рассказал источник в группе. Так, например, в логотипе сервиса в сфере медицины "СберЗдоровье" вторая часть названия компании выполнена в темно-розовом цвете, у сервиса "СберЛизинг" и компании "СберСтрахование" — в зеленом, а у компании "СберРешения" — в светло-синем.

Летом прошлого года Сбербанк сообщил, что думает над развитием бренда "Сбер" для своей экосистемы, однако о вариантах логотипа для нее пока говорить рано. Под экосистемой понимают бизнес или сеть бизнесов, работающих в единой или соседних рыночных нишах и взаимодействующих и между собой, и с пользователями. Например, к ним относятся такие широко известные компании как Google, Amazon и Facebook.

Сбербанк последние несколько лет выстраивает экосистему, в рамках которой предоставляет сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, образование, электронную коммерцию. С учетом этого Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому из названия его экосистемы может пропасть слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится, отмечал его глава Герман Греф.