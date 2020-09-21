МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Обнародованные данные о якобы проводившихся бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами подозрительных транзакциях через британский банк Barclays не соответствуют действительности, заявил РИА Новости представитель Аркадия Ротенберга.

На минувших выходных было опубликовано расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), основанное на "отчетах о подозрительных операциях" (SAR), которые банки предоставляли минфину США. Утверждается, что крупнейшие банки с 1999 по 2017 год провели множество подозрительных транзакций, посодействовав отмыванию свыше 2 триллионов долларов. В том числе упоминается, что Barclays счел компанию Ayrton Development Limited принадлежащей находящемуся под санкциями Аркадию Ротенбергу и отнес к подозрительным ряд ее операций.

Представитель Аркадия Ротенберга в ответ на запрос РИА Новости назвал эту информацию "бредом". Представители других членов семьи Ротенбергов заявили, что они "не владели прямо или косвенно Ayrton и не вели расчетов через английские банки".