21 сен — Dow Jones. Коронавирусная пандемия привела к ощущению острой потребности действовать: проблемные европейские банки вынуждены укрупняться, либо они рискуют умереть.

Банки, доходность которых в последние 10 лет была невелика, сейчас изучают возможности слияния в регионе. Они составляют планы действий на случай продолжительного периода действия низких процентных ставок, пессимистичного экономического прогноза и невозвратных кредитов, число которых, как ожидается, вырастет, пока у заемщиков остаются проблемы с сохранением рабочих мест и бизнесов. Слияния – это способ объединить балансы и отказаться от многих расходов, в том числе за счет закрытия дублирующих друг друга отделений и увольнения сотрудников.

В Швейцарии UBS Group AG изучает возможность поглощения менее крупного конкурента Credit Suisse Group AG. В Испании, серьезно пострадавшей от пандемии, CaixaBank SA покупает Bankia SA для создания крупнейшего в стране местного банка. Еще один кредитор – Banco de Sabadell SA – рассматривает имеющиеся у него варианты, включая слияние с местным банком, сказал осведомленный источник.

Кристиан Севинг, генеральный директор Deutsche Bank AG, который в прошлом году вел не увенчавшиеся успехом переговоры об объединении с конкурирующим Commerzbank AG, недавно заявил, что его банк хочет поучаствовать в консолидации, как только улучшится его прибыльность. Commerzbank, тоже испытывающему трудности с получением дохода, возможно, придется искать потенциального покупателя.

Многие переговоры проходят в частном порядке и пока не вылились в обсуждение сделок или предложения о поглощении. Большинство обсуждений на этой стадии ведется вокруг местных, а не трансграничных сделок, которые сулят не столь выраженную синергию благодаря сокращению расходов и, скорее всего, потребуют более высокого уровня вовлеченности властей, чтобы сделка могла завершиться.

Разговоры о волне консолидации в Европе идут уже десять лет, поскольку во многих странах банковская система фрагментирована: там слишком много банков, а доходность на собственный капитал у них либо незначительная, либо ее вовсе нет. Однако все действия были ограничены из-за ряда проблем – от регуляторных препятствий до споров о том, какая управленческая команда возглавит объединенную компанию. Но еще никогда чувство, что что-то надо делать и делать немедленно, не было таким сильным, как сейчас, признаются руководители банков и независимые консультанты.

Доходность на собственный капитал у европейских банков – ключевой показатель прибыльности – в конце 1-го квартала снизилась до 1,3% с 5,7% в конце 2019 года. Некоторые европейские кредиторы испытывают трудности даже с покрытием расходов. Американские банки годами процветали в более стабильной экономике, что позволило им направить средства на технологии и нарастить капитал, не обращаясь при этом к акционерам.

Результаты европейских банков с начала года были относительны стабильными, что создало впечатление, что они смогут успешно пережить серьезный спад экономической активности. Но это в основном связано с тем, что власти поддерживают экономику и предоставляют компаниям средства, чтобы они могли сохранить рабочие места, а банки они просят представить заемщикам отсрочки по кредитным выплатам. Но, как только эти программы закончатся, аналитики ожидают волну дефолтов, которая может поставить более слабые банки на грань банкротства.

Особенно это касается стран, сильнее остальных пострадавших от пандемии, включая Испанию и Италию, и тех, чьи правительства не располагают денежными средствами для поддержания экономики, например Грецию. В свою очередь, низкие цены акций банков осложняют процесс привлечения капитала у инвесторов. Банковский субиндекс Stoxx Europe 600 с начала года упал почти на 40%. Акции европейских кредиторов торгуются за мизерную цену от их чистой стоимости. Это свидетельствует о том, что инвесторы сомневаются в их способности выжить или добиться значительной прибыльности. Американские банки, напротив, могут быстрее оправиться после пандемии.

"На наш взгляд, основные проблемы европейских банков начнутся в следующем году, – говорит Жуан Соарес, партнер финансово-консультационной службы Bain & Co. – А до тех пор банкам следует готовиться к шторму".

— Авторы Patricia Kowsmann, patricia.kowsmann@wsj.com, Margot Patrick, margot.patrick@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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