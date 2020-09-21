МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек бывших контролирующих лиц Пробизнесбанка к субсидиарной ответственности по его долгам, превышающим 60 миллиардов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

"Удовлетворить заявление (жалобу) частично", — говорится в карточке дела.

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом разбирательства, суд привлек к ответственности шесть ответчиков из девяти — бывшего предправления и совладельца банка Александра Железняка, экс-предправления Дмитрия Дыльнова, бывшего члена правления Александра Ломова, вице-президента Вячеслава Казанцева, а также еще двух бывших топ-менеджеров — Николая Алексеева и Кирилла Артемова.

В удовлетворении требований к бывшему вице-президенту банка Эльдару Бикмаеву и заместителям главы одного из департаментов Надиру Арифулину и Наталье Журкиной суд отказал, сообщил собеседник агентства. При этом, по его словам, по вопросу определения размера субсидиарной ответственности производство приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.

Изначально иск АСВ был заявлен на 68,5 миллиарда рублей, но в марте юрист АСВ сообщил, что сумма снизилась до 62 миллиардов рублей за счет частичного погашения обязательств банка перед кредиторами. Суд ранее принял обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков на сумму иска за исключением тех же Бикмаева, Арифулина и Журкиной. Это решение подтверждено апелляционной инстанцией.

Среди ответчиков в иске АСВ не оказалось экс-президента Пробизнесбанка и главы финансовой группы "Лайф" Сергея Леонтьева. По словам представителя АСВ в суде, у Леонтьева нет имущества в России, он проживает за границей, и к нему иски о возмещении убытков поданы в иностранных юрисдикциях, в том числе в Австрии и на Кипре.

В структуре собственников Пробизнесбанка ранее значилась компания "Аливикт" с долей 52,95%, которая принадлежит Железняку и Леонтьеву. Еще 19,93% банка принадлежало шведскому инвестфонду East Capital. В отношении ряда топ-менеджеров Пробизнесбанка в настоящее время расследуются уголовные дела, некоторые из бывших руководителей получили реальные сроки заключения. По версии следствия, Леонтьев совместно с Железняком создали организованную преступную группу с целью хищения денег Пробизнесбанка.