МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Банк России 21 сентября зарегистрировал три выпуска облигаций госкомпании "Автодор", говорится в материалах эмитента.

Ценные бумаги серий 002Р-04 — 002Р-06 будут размещаться по закрытой подписке в рамках зарегистрированной в июне этого года программы облигаций.

Круг потенциальных покупателей облигаций включает министерство финансов РФ, а также кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты.

Срок обращения ценных бумаг составляет 27 лет, они будут погашаться амортизационными частями. Объем выпусков не называется.