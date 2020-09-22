МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Банк России 21 сентября зарегистрировал три выпуска облигаций госкомпании "Автодор", говорится в материалах эмитента.
Ценные бумаги серий 002Р-04 — 002Р-06 будут размещаться по закрытой подписке в рамках зарегистрированной в июне этого года программы облигаций.
Круг потенциальных покупателей облигаций включает министерство финансов РФ, а также кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты.
Срок обращения ценных бумаг составляет 27 лет, они будут погашаться амортизационными частями. Объем выпусков не называется.
https://1prime.ru/finance/20200922/832053796.html