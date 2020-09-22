МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Российские банки начали оказывать россиянам услугу по переводу зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП).

Как пишет РБК со ссылкой на представителей банков, для зачислений заработной платы часть кредитных организаций начали использовать существующий в СБП механизм переводов от юридических лиц физическим по номеру телефона.

Услуга зачисления зарплаты по номеру телефона стала доступна клиентам банка "Русский стандарт".

О планах запустить такую услугу рассказали в Райффайзенбанке, Тинькофф-банке, банке "Дом.РФ" и "Весте" (группа Московского кредитного банка).

Разработкой централизованного сервиса для всех российских банков в настоящее время занимается ЦБ РФ.

Представитель Банка России рассказал изданию, что регулятор по-прежнему изучает вопрос целесообразности создания в СБП такого сервиса.

Отмечается, что у такого предложения есть и сторонники, и противники. В Банке России подчеркнули, что помимо технологической реализации в этом вопросе также важна проработка всех сопутствующих вопросов.