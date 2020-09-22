МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Расследование американских финансовых ведомств, уличающее крупнейшие мировые банки в проведении сомнительных операций на два триллиона долларов может нанести удар их репутации и грозит огромными штрафами. Однако скандал вряд ли утянет мир в воронку глобального финансового кризиса, как это случилось в 2008 году после краха ипотечных гигантов – если не вмешается очередной форс-мажор

История началась 20 сентября, когда Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), опубликовав досье, уличающее крупные мировые банки в проведении подозрительных операций на сумму более двух триллионов долларов. Досье было собрано на основании секретных данных входящего в минфин США управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN). Deutsche Bank прокомментировал данные о "подозрительных транзакциях" российских клиентов

В досье упоминаются более 2 тысяч банковских структур, которые передавали отчеты о сомнительных операциях в FinCEN. Среди них – Deutsche Bank, на который приходится более 60% операций, а также HSBC, JP Morgan Chase, и Barclay's. Упоминались и транзакции, относящиеся к России.

Данные отчета нанесли мощный удар по финансовому рынку. Мировые индексы рухнули в пределах 3-5%, причем лидировали акции банковского сектора. Например, в Гонгконге акции HSBC упали на 3,3% до минимума за 25 лет.

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, после публикации ICIJ компетентные органы могут провести дополнительное расследование и назначить банкам крупные штрафы, если в этом будет необходимость. По традиции, самые "щедрые" санкции накладывают Соединенные Штаты, но от них официальных лиц реакции еще не последовало.

"Единственное, что пока что прозвучало со стороны властей — это заявление минфина Германии о том, что в расследовании СМИ о "подозрительных транзакциях" немецких банков речь идет о фактах из прошлого, они уже проверены", — указал старший аналитик инвестиционно-консалтинговой компании White & Wall Владимир Ананьев.

Он считает, что ФРГ будет защищать свои банки, особенно Deutsche Bank, ведь это крупнейший кредитор в стране и у него хватает проблем со времён кризиса 2008 года. Банк сокращает персонал, распродает активы и подразделения. В идеале было бы свести ответственность за подозрительные операции к санкциям против отдельных лиц, но не банка как такового, однако по опыту прошлых скандалов (например, с "зеркальными сделками" в DB), банк всегда платит огромные штрафы, несмотря на оперативное оповещение об операциях.

ЕВРОПЕЙСКИЕ УГРОЗЫ

При этом развитие ситуации по образцу 2007-2008 годов, когда как крах ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac обрушил всю мировую финансовую систему пока вряд ли возможно, уверены эксперты. Естественно, скандал – если он достигнет максимальной "точки кипения" — ударит по репутации банков, однако не нанесет большого вреда их финансовой устойчивости.

В отличие от ипотечного кризиса, в данном случае в бухгалтерском балансе банков не происходит откровенного и масштабного завышения стоимости принадлежащих им активов. Речь идет лишь об исполнении операций клиентов с сомнительной репутацией.

По словам Ананьева, у Европы (да и в мире в целом) сейчас хватает существующих проблем, и ведомствам не до детального разбора деятельности банков. Это и скандал с блоггером Алексеем Навальным, и ситуация в Белоруссии, и выборы в США.

Разумеется, основные тревоги Европы сейчас связаны с коронавирусом, устранением его последствий и повторным выборочным локдауном. Ничего не ударит по Европе сильнее повторных закрытий государств в ближайшее время. Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский напомнил, что кое-какие страны уже ввели, а некоторые рассматривают введение таких ограничений.

"Ещё есть относительно мирный развод с Великобританией, который оказался под угрозой из-за внутренних законов последней", — добавил он.

Ко всему этому можно добавить ряд политических вопросов вроде "Северного потока — 2", греко-турецкого противостояния и т.д. И, хотя проблемы лежат в разных плоскостях, все вместе они создают большую нагрузку на страны Европы, особенно на Германию, рассуждает эксперт.

Разумеется, нельзя исключать сценария, при котором один из упомянутых факторов "выстрелит" так, что потянет за собой вниз не только Европу, но и глобальную финансовую систему. Тогда банковский скандал при неблагоприятном развитии событий, бесспорно, добавит негатива. Триггером масштабного обвала он явно не будет, но "последней каплей" стать сможет.

СУДЬБА ЕВРО

При этом эксперты не ожидают удара по курсу евро. Это максимально стабильная валюта как относительно рубля, так и относительно доллара. У США сейчас тоже не самый простой период – протесты, выборы, стихийные бедствия, рекордные падения экономики.

Весьма вероятно, что предстоящая квартальная отчетность также будет довольно грустной, причем в этот раз аналитики и инвесторы смотреть на нее сквозь пальцы, как во втором квартале, уже не будут. Это грозит серьезной просадкой индексов S&P500 и NASDAQ, которые потянут за собой и остальные мировые индексы, считает Кричевский.

Поэтому пока что евро смотрится несколько предпочтительнее других наиболее популярных валют в России. Стоимость евро относительно рубля в ближайшее время будет зависеть от дальнейшего развития событий в Белоруссии и ситуации с Навальным, а также от темпов роста числа зараженных. При позитивном сценарии для России рубль может укрепиться до 85 рублей за евро, при негативном — упасть вплоть до 100, заключил он.