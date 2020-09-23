МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Банк "Траст" попросил арбитражный суд Москвы принять обеспечительные меры по двум искам к бывшему владельцу "Рост банка" Микаилу Шишханову и другим лицам, контролировавшим кредитную организацию, на общую сумму 329,2 миллиарда рублей в виде ареста их имущества в пределах суммы требований.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, по иску на 22,7 миллиарда рублей суд уже принял обеспечительные меры. Предварительные слушания по этому делу назначены на 5 ноября.

Соответчиками Шишханова по иску на 22,7 миллиарда рублей являются бывшие топ-менеджеры Бинбанка, которые впоследствии занимали руководящие посты и в санировавшемся Шишхановым "Рост банке" — Александр Лукин и Кирилл Любенцов, а также Владимир Кирюша и кипрские компании Forcipe Investments Ltd и Kinetic Services Corp. Как ранее пояснили РИА Новости в "Трасте", этот иск подан в связи с заключением банком в 2017 году убыточной сделки по приобретению акций ОАО "ОТД "Ясенево" у ликвидированной компании Malarton Holdings Limited.

Иски "Траста" поступили в суд 18 сентября. В иске на 306,5 миллиарда рублей соответчиками Шишханова являются Лукин и Любенцов, а также Алексей Фарафонтов, тоже один из бывших руководителей "Рост-банка".

Этот иск подан в связи с одобрением ответчиками сделок, осуществленных в 2015-2017 годах и причинивших ущерб банку, в том числе сделок по взносу денежных средств в уставные капиталы компаний "Рост капитал" и "Рост инвестиции", а также сделок, связанных с приобретением неликвидных ценных бумаг, выдачей невозвратных кредитов, рассказали в "Трасте".

ЦБ РФ в 2014 году принял решение о санации "Рост банка", входившего тогда в топ-100 в РФ. "Дыра" в капитале "Рост банка" и четырех подконтрольных ему банков оценивалась в 10 миллиардов рублей. Санатором был назначен Бинбанк. В декабре 2015 года единоличным санатором стал Шишханов, выкупивший акции "Рост банка" у Бинбанка. В сентябре 2017 года "Рост банку" и Бинбанку снова потребовалась финподдержка: ЦБ забрал обоих в свой Фонд консолидации банковского сектора. В настоящее время "Рост банк" и Бинбанк присоединены к "Трасту".