МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в среду утром слабо снижается, стабилизируясь в районе 10,4 тысячи долларов после волатильного вторника, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.19 мск биткоин дешевел на 0,11% — до 10 462 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на символические 0,01% — до 10 417 долларов. На долю биткоина приходится примерно 58,4% рынка.

Во вторник утром цена биткоина падала в среднем на 5%, однако затем в ходе торгов замедлила снижение и даже вышла в плюс. В результате по итогам дня биткоин подорожал примерно на 1%.

"Вчера биткоин вырос примерно на 1%, цена консолидируется в верхней части диапазона, сформированного в первой половине сентября. Это может говорить о стабилизации и дальнейших попытках возобновить рост", — прокомментировал независимый эксперт Мансур Гусейнов.

"Если же американские акции будут падать и на рынках продолжится risk-off, то и биткоин не устоит", — добавил он.