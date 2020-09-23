МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Суда, участвующие в строительстве "Северного потока 2", может застраховать одна из российских компаний, которая уже находится под санкциями и которой нечего терять, при этом перестраховать эти риски сможет только Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), рассказал РИА Новости источник на страховом рынке.

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) ранее решила не предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве трубопровода "Северный поток 2". Входящие в группу клубы распространили циркуляр, в котором настоятельно рекомендуют участникам "оценивать и минимизировать риски заключения контрактов с Nord Stream 2 и Turk Stream", чтобы избежать санкционных рисков.

Как пояснил агентству источник, иностранные клубы, страхующие ответственность судовладельцев, безусловно, не станут рисковать, опасаясь последствий. При этом никаких российских компаний в членах таких обществ не состоит.

По словам собеседника агентства, вопрос упирается, скорее, не в страхование, а в перестрахование. "На прямой руке может быть любой страховщик, которому уже терять нечего", — говорит он. При этом для российского бизнеса, который находится под санкциями, другой альтернативы для перестрахования, кроме как у РНПК, нет, поясняет источник.

Собеседник РИА Новости отметил, что в случае какого-то события, например, загрязнения моря, выплаты могут оказаться крупными. "Клубы страхуют на 1-2 миллиарда долларов", — уточнил он.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Штаты ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают очередное расширение санкций против проекта.