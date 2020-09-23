МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Объемы глобальной торговли криптовалютными активами, в частности деривативами, активно растут, говорится в сообщении крупнейшей криптовалютной биржи Binance.

Так, объем торговли криптовалютных деривативов на платформе Binance Futures (принадлежит Binance) в 2019 году достиг 1 триллиона долларов.

А общие объемы глобальной торговли деривативами на криптовалютном рынке в первом и втором кварталах 2020 года превысили 2 триллиона долларов в каждый квартал, приводит криптобиржа данные отчета компании TokenInsight,

"При этом объемы во втором квартале 2020 года увеличились на 165% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это указывает на ускорение темпов роста мировой торговли криптовалютными деривативами", — считают аналитики Binance.

Криптобиржа Binance была основана в 2017 году. Штаб-квартира расположена на Мальте. Согласно данным портала CoinMarketCap, суточный объем торгов криптовалютами составляет более 5,6 миллиарда долларов в день.