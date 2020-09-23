МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. TCS Group ("Тинькофф") разработала и запустила в эксплуатацию новую модель инновационных банкоматов под названием "Пуля", который стал первым круглым банкоматом в России, говорится в сообщении группы.

"Тинькофф разработал и запустил в эксплуатацию новую модель инновационных банкоматов под названием "Пуля". Одни из основных особенностей нового устройства — экран в 32 дюйма и необычный эргономичный дизайн: "Пуля" стала первым круглым банкоматом в России", — сказано в сообщении.

Отмечается, что дизайн нового банкомата разработан собственными силами группы: округлые стороны, сужающиеся кверху, придают ему сходство с пулей, в честь чего он и назван. Банкомат оснащен увеличенным экраном, однако видеть информацию на нем сможет только человек, пользующийся банкоматом в данный момент, обещают в группе.

Вместе с обновленным дизайном банкомат оснащен современным ресайклинговым модулем и отвечает требованиям безопасности. Первая модель "Пули" установлена в торгово-развлекательном центре Афимолл Сити в Москве.

В настоящее время вся сеть банкоматов Тинькофф насчитывает свыше 1500 банкоматов на территории всей страны, все из них являются ресайклерами и поддерживают функцию бесконтактного обслуживания.