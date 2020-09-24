МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Закрыть кредитную карту без долгов можно только обратившись в отделение банка и предъявив карту и паспорт. Если на карте есть непогашенная задолженность, то ее необходимо погасить. Важно сохранять документы о закрытии карты, а через несколько месяцев позвонить в банк и убедиться, что у вас нет открытых счетов, рассказал агентству "Прайм" председатель Центра правовой помощи "Дело жизни" Иван Соловьев.

"Погашения задолженности для закрытия карты недостаточно. Необходимо прийти в банк, закрыть счет, убедившись, что у банка нет претензий к гражданину, например, в виде штрафных санкций за просрочку платежей или досрочное расторжение договора", — объясняет юрист.

Только после личного посещения отделения банка можно избежать опасности последующих претензий кредитной организации и сохранить свою кредитную историю чистой, добавляет Соловьев.

Он также советует внимательно читать договор при оформлении карты, особенно то, что написано внизу мелким шрифтом. Там могут быть прописаны условия, о которых человек даже не подозревает, особенно в случае досрочного закрытия карты, заключил он.