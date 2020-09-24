МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в деле по иску банка "Траст" о взыскании более 306,5 миллиарда рублей с бывшего владельца "Рост банка" Микаила Шишханова и других лиц, контролировавших кредитную организацию, принял обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков в пределах суммы иска.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, суд принял иск к производству и назначил предварительные слушания по нему на 17 ноября.

Ранее был принят к производству иск к Шишханову и его соответчикам на 22,7 миллиарда рублей. В том деле суд также принял обеспечительные меры в виде ареста денежных средств, в том числе поступающих на банковские счета, или иного имущества, принадлежащего ответчикам и находящегося у них или других лиц, в пределах суммы иска, за исключением 80% ежемесячной зарплаты.

Оба иска "Траста" поступили в суд 18 сентября. В иске на 306,5 миллиарда рублей соответчиками Шишханова являются бывшие топ-менеджеры Бинбанка, которые впоследствии занимали руководящие посты и в санировавшемся Шишхановым "Рост банке" — Александр Лукин и Кирилл Любенцов, Алексей Фарафонтов.

Этот иск подан в связи с одобрением ответчиками сделок, осуществленных в 2015-2017 годах и причинивших ущерб "Рост банку", включая взнос денежных средств в уставные капиталы компаний "Рост капитал" и "Рост инвестиции", приобретение неликвидных ценных бумаг и выдачу невозвратных кредитов, рассказали ранее РИА Новости в "Трасте".

Соответчиками Шишханова по иску на 22,7 миллиарда рублей являются те же Лукин и Любенцов, а также Владимир Кирюша и кипрские компании Forcipe Investments Ltd и Kinetic Services Corp. Как пояснили в "Трасте", этот иск подан в связи с заключением банком в 2017 году убыточной сделки по приобретению акций ОАО "ОТД "Ясенево" у ликвидированной компании Malarton Holdings Limited.

ЦБ РФ в 2014 году принял решение о санации "Рост банка", входившего тогда в топ-100 в РФ. "Дыра" в капитале "Рост банка" и четырех подконтрольных ему банков оценивалась в 10 миллиардов рублей. Санатором был назначен Бинбанк. В декабре 2015 года единоличным санатором стал Шишханов, выкупивший акции "Рост банка" у Бинбанка. В сентябре 2017 года "Рост банку" и Бинбанку снова потребовалась финподдержка: ЦБ забрал обоих в свой Фонд консолидации банковского сектора. В настоящее время "Рост банк" и Бинбанк присоединены к "Трасту".