МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Сбербанк официально на презентации в четверг представил новый логотип: это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в зеленом цвете.

Данный логотип РИА Новости уже показывало в понедельник. Тогда источник в группе рассказал агентству, что у каждой компании экосистемы Сбербанка будет собственный цвет в логотипе. Так, например, в логотипе сервиса в сфере медицины "СберЗдоровье" вторая часть названия компании выполнена в темно-розовом цвете, у сервиса "СберЛизинг" и компании "СберСтрахование" — в зеленом, а у компании "СберРешения" — в светло-синем.

Корреспондент агентства на прошлой неделе обратил внимание, что банк снял логотип со стены головного офиса на Вавилова, 19. Источник в кредитной организации тогда рассказал агентству, что новый логотип будет представлен 24 сентября.

Летом прошлого года Сбербанк сообщил, что думает над развитием бренда "Сбер" для своей экосистемы, однако о вариантах логотипа для нее пока говорить рано. Под экосистемой понимают бизнес или сеть бизнесов, работающих в единой или соседних рыночных нишах и взаимодействующих и между собой, и с пользователями. Например, к ним относятся такие широко известные компании как Google, Amazon и Facebook.

Сбербанк последние несколько лет выстраивает экосистему, в рамках которой предоставляет сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, образование, электронную коммерцию. С учетом этого Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому из названия его экосистемы может пропасть слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится, отмечал его глава Герман Греф.

НОВИНКИ ЭКОСИСТЕМЫ

"Сбер" создал семейство виртуальных ассистентов "Салют", заявил глава "Сбера" Герман Греф на конференции компаний экосистемы.

"И, наконец, вы познакомитесь с "Салютом", нашим эмоциональным виртуальным помощником и впервые увидите целую линейку устройств от "Сбера", в которых живет наш ассистент", — сказал Греф.

Сбербанк официально на презентации в четверг представил новый логотип: это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в зеленом цвете.

ОФЛАЙН-ПРОЕКТЫ

"Сбер" разместит в своих отделениях постаматы для получения посылок, сообщила группа в своем Telegram-канале.

Сбербанк в июне прошлого года запустил в Москве пилот проекта по приему и выдаче посылок в своих отделениях. Тогда в Сбербанке отметили, что вопрос масштабирования проекта будет рассматриваться по итогам завершения пилота.

"Постаматы для получения посылок появятся в отделениях "Сбера", — сообщила группа в четверг.