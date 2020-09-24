МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. "Сбер" представил новый банкомат, который будет понимать голосовые команды и узнавать клиента по биометрии, сообщил первый замглавы Сбербанка Александр Ведяхин на конференции компаний экосистемы.

"Это абсолютно новый банкомат от и до…", — отметил Ведяхин. По его словам, в этом банкомате деньги можно снять без карточки, воспользовавшись либо телефоном, либо аппарат "узнает" клиента: то есть сможет идентифицировать его по биометрии, а также будет понимать голосовые команды.

Экран банкомата похож на смартфон: на нем можно узнать о новых продуктах, услугах, вызвать такси, купить билет или даже заказать еду.

НОВЫЕ ОФИСЫ

Интерес также вызывает обновление формата офиса: в нем не будет бронестекол и касс, а все вопросы можно будет решить за круглым столиком с менеджером за чашкой кофе, рассказал первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

"Мы упростили обслуживание, и поэтому никаких барьеров, никаких бронестекол – ничего такого. А система биометрии узнает вас по лицу и поможет осуществить операцию без паспорта. У нас даже касс нет: есть удобные круглые столики, за которыми вы можете обсудить с менеджерами все ваши вопросы и попить с менеджером кофе", — сказал он на конференции компаний экосистемы.

Рассказывая о новом формате офисов, Ведяхин отметил, что у клиентов также будет возможность купить кофейные зерна, после чего их доставят на дом.

ПРОЕКТЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

"СберМаркет" в 2021 предложит клиентам возможность оформлять подписку на часто приобретаемые продукты питания, заявил генеральный директор "СберМаркета" Асан Курмангужин.

"В 2021 мы предложим подписки на товары, которые вы покупаете регулярно: как сейчас вы подписываетесь на газеты и журналы, так и в будущем сможете подписываться на бананы и молоко", — сказал он на конференции компаний экосистемы.

"СберМаркет" — это сервис доставки из магазинов продуктов и товаров первой необходимости. Он создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, присоединившегося к экосистеме Сбербанка в сентябре 2019 года. Сервис обеспечивает доставку из 37 торговых сетей.