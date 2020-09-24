МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Новый логотип "Сбера" означает эволюцию из банка в целую "вселенную сервисов" для решения всех задач клиента, затраты на ребрендинг составят около 2,5 миллиардов рублей в течение пяти-шести лет, рассказал глава Сбербанка Герман Греф. Сбербанк представил новый логотип

Сбербанк в четверг официально представил новый логотип: градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в зеленом цвете.

"Для фирменного знака "Сбера" мы взяли самое главное от нашего банковского наследия: галочку — символ нашей целеустремленности и ориентированности на пользу для человека, наш круг – символ сфокусированности на потребностях людей и создании комфорта и возможностей для них. Мы остались зеленым финансовым брендом, но добавили много разнообразия в том, чем мы занимаемся и чем мы полезны для клиента. И главное – мы взяли на себя амбициозную задачу экономить людям максимум времени благодаря нашим сервисам и продуктам", – пояснил Греф в презентации нового логотипа.

В Сбербанке не раскрыли затраты на ребрендинг, но отметили, что дальнейшие расходы на внедрение бренда будут осуществляться в течение нескольких лет. "Никаких радикальных инвестиций на эти цели не планируется: изначально поменяются все наши цифровые и электронные каналы и интернет сайты, банкоматы будут заменены по мере их износа, вывески на отделениях будут заменяться в течение нескольких лет, текущие пластиковые карты будут действовать у клиентов до срока их окончания, что также не повлечет дополнительных затрат. Офисная полиграфия и материалы будут так же заменяться на новые по мере необходимости", – говорится в материалах.

Значительных затрат на имиджевую рекламу также не планируется. "Из существенных дополнительных инвестиций — только замена крышных конструкций на наших ключевых офисах в крупных городах. Ориентировочно мы оцениваем наши дополнительные расходы, помимо нашей обычной деятельности, на внедрение нового бренда в сумму около 2,5 миллиарда рублей в течение 5-6 лет", — говорится в материалах.

Разработка нового бренда и фирменного стиля происходила в течение 2017 и 2018 годов, когда Сбербанк взял курс на формирование экосистемы и возникла необходимость отразить происходящие изменения в бренде, говорится в материалах к презентации. Работа велась в партнерстве с международным брендинговым агентством Landor&Fitch при активном участии таких российских дизайн-студий, как "Щука", "Паратайп", Superdesigners, Media.Work и других.