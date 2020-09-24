МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в четверг демонстрируют смешанную динамику в ожидании статистики по рынку труда и недвижимости США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.50 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,13% — до 26722,5 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,11%, до 10817 пунктов, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 повышался на 0,11%, до 3234,88 пункта.

Инвесторы в четверг ждут новых статданных из США, которые могут указать на состояние крупнейшей мировой экономики. Так, министерство труда до открытия торгов сообщит еженедельные данные по число первичных заявок на пособие по безработице в стране. Аналитики ждут, что показатель за неделю, завершившуюся 19 сентября, сократился по сравнению с показателем предшествовавшей недели на 20 тысяч, до 840 тысяч заявок.

"Летом мы наблюдали сильное оживление на рынке труда, однако сейчас мы видим замедление его восстановления. Я думаю, мы увидим, что заявки останутся на довольно стабильном уровне", — сказал газете Wall Street Journal экономист Mirabaud Asset Management Валентин Биссат (Valentin Bissat).

Кроме того, в первые часы торгов бюро переписи населения министерства торговли США опубликует данные о продажах новых домов в стране в августе. Аналитики ожидают уменьшения показателя до 895 тысяч с 901 тысячи месяцем ранее.