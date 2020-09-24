МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Банк "Траст" разместил на тендерной площадке "Росэлторг" открытый запрос на поиск страхового брокера для обеспечения страховой защиты на 2021 год. Победитель тендера должен быть объявлен не позднее 6 октября, говорится в запросе.

Согласно техническому заданию, приложенному к запросу, ключевым критерием оценки при выборе победителя является цена услуги брокера, также принимаются во внимание стаж работы на рынке, наличие страхования ответственности брокера, лицензий и действующих брокерских договоров со страховыми организациями РФ из списка "ТОП-10".

Банк непрофильных активов (банк "Траст") — российский финансовый институт с мажоритарным государственным участием, созданный в рамках деятельности Банка России по оздоровлению банковской системы. Основан в июле 2018 года на базе банка "Траст" путем консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций. Реализация этих активов позволит компенсировать государству затраты на проведение санаций крупнейших банков.

Согласно опубликованной Банком России отчетности коммерческих банков за 2019 год, банк "Траст" вошел в тройку лидеров по чистой прибыли с результатом 56 миллиардов рублей. Эксперты оценили этот результат, как позитивный, поскольку в предшествующие три года банк "Траст" являлся аутсайдером по финансовым результатам в банковской системе. Так, в в 2018 году его убыток приближался к 159 миллиардам рублей.