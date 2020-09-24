МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Сбербанк в четверг представил масштабное обновление своего бизнеса: экосистема банка стала официально называться "Сбер", отделения останутся без касс, но смогут узнавать клиента по лицу, а группа вступает в технологическую "гонку" — выпускает собственные умные девайсы и целое семейство виртуальных помощников.

"В этот год, год масштабных изменений, новых привычек, новых норм, Сбербанк меняется сам, становясь больше для человека, чем финансовый помощник, становясь помощником по жизни, для решения всех его насущных задач каждый день. Зачем? Сегодня, чтобы оставаться близким и полезным, не достаточно реагировать уже на существующие потребности, нужно приходить туда, где возникают новые. Поэтому мы идем в новые индустрии, делаем их удобнее, привычнее и доступнее. Встречайте "Сбер", — такими словами открыл презентацию глава Сбербанка Герман Греф.

По его емкому выражению, клиентов теперь ждет целая "вселенная сервисов".

Греф еще в конце 2017 года заявил, что Сбербанк больше не может оставаться только банком, поскольку на пятки финансовым организациям уже тогда вовсю наступали технологические компании. Тогда он пообещал акционерам, что банк превратится в универсальную технологическую компанию: будет бороться с гигантами из Силиконовой долины и "есть их завтрак", но никак не наоборот.

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ

Группа начала презентацию с представления своего нового логотипа: это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в зеленом цвете. Названия большинства компаний экосистемы теперь будут начинаться с этого элемента, а вторая часть будет отражать суть услуги или отрасль, например "СберЗдоровье" или "СберЗвук".

Сбербанк не стал раскрывать стоимость ребрендинга, однако рассказал, что дополнительные расходы на внедрение бренда составят за пять-шесть лет 2,5 миллиарда рублей. При этом в группе подчеркнули, что в России ребрендинг будет проходить постепенно, в белорусской и казахстанской "дочках" к этому приступят не раньше следующего года, графика по другим странам пока нет.

Группа обновляет и формат офиса: в нем не будет бронестекол и касс, но появятся постаматы, в которых можно будет получить посылку, а все вопросы можно будет решить за круглым столиком с менеджером за чашкой кофе. При этом клиенту не нужно даже брать с собой паспорт — система биометрии узнает его по лицу и поможет осуществить операции. Первый такой офис в понедельник откроется в Москве, а уже в следующем году в каждом регионе появится по два-три таких отделений.

Сбербанк представил и новый банкомат, экран которого похож на смартфон: на нем можно узнать о новых продуктах, услугах, вызвать такси, купить билет или даже заказать еду. При этом забывчивым клиентам банковская карта не понадобится — идентификацию в устройстве можно будет пройти по лицу, а для команд использовать голос.

Озвученной Грефом задаче "Сбера" решать все насущные задачи клиентов поспособствует запускаемая подписка. Пока в нее входят онлайн-кинотеатр Оkko, стриминговый аудиосервис "СберЗвук", доставка продуктов из популярных магазинов в "СберМаркете", место на облачном хранилище "СберДиск", а также скидки на мобильную связь от "СберМобайла" и сервисы совместного предприятия "Сбера" и Mail.ru — Delivery Club и "Ситимобил". В будущем будут добавляться новые сервисы, а вариантов подписки станет больше.

УМНЫЕ ДЕВАЙСЫ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ

"Сбер" к презентации подготовил и несколько технологических новинок. Греф сообщил, что теперь в банке будет "работать" эмоциональное семейство виртуальных ассистентов "Салют". Помощники могут выполнить команды или поручения, включить фильм, поговорить на различные темы, активно интересуются предпочтениями и интересами клиента. Ассистенты помогут и с финансовыми вопросами, обещают в группе.

В семействе "прописано" три персонажа: Сбер, Афина и Джой. "Пользователь может выбрать себе ассистента по духу и сменить его в любой момент", — пояснил главный конструктор и гендиректор SberDevices Константин Круглов.

Эти ассистенты должны появиться и в мобильном приложении "Сбербанк онлайн" после обновления. Они умеют отправлять переводы и пополнять мобильный, но продолжают учиться. При этом "Сбер" предупреждает: если ассистенты не появятся сразу после обновления, нужно подождать несколько дней: "им нужно немного времени, чтобы привыкнуть и выйти из тени". Корреспондент РИА Новости после обновления приложения ассистента найти не смог.

Живут эти помощники в умных устройствах "Сбера". Одним из них является ТВ-приставка SberBox с голосовым управлением, которая позволяет смотреть ТВ-каналы, фильмы и видео, а также делегировать различные задачи виртуальному помощнику. Некоторые фильмы поддерживают функцию видеошопинга: если понравился костюм героя, то приставку можно попросить найти такой же или похожий в магазинах партнеров. Пользователи также смогут слушать музыку через "СберЗвук" и играть в популярные мобильные игры на большом экране, обещает банк.

Вторым умным девайсом, который был презентован в четверг, стал смарт-дисплей SberPortal, которым можно управлять с помощью жестов или голоса. Встроенный виртуальный ассистент умеет идентифицировать своих пользователей и в зависимости от этого предлагать соответствующий контент. При этом в группе обещают, что девайс абсолютно безопасный: микрофоны в нем можно отключить, камеру закрыть специальной магнитной крышкой, а видео воспроизводится только на устройстве, без передачи данных на облако.

При этом "Сбер" не намерен останавливаться на достигнутом — в планах банка разработать "умный дом".

Представленные инновации и продукты должны помочь "Сберу" нарастить доходы от экосистемы. "Мы долгосрочно считаем, что небанковские сервисы должны составлять существенную долю в доходах и существенным образом влиять на капитализацию нашей компании. Мы думаем, что в каком-то долгосрочно обозримом, тем не менее, будущем мы бы хотели, чтобы 20% или 30% доходов, которые мы получаем, мы получали не от банковских продуктов и сервисов", — поделился ожиданиями первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.