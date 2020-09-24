МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Рекордный рост просрочки по кредитам объясняется тяжелым материальным положением, в котором россияне оказались из-за коронакризиса: доходы рухнули, и многие пытаются взять в долг, но по возможности урезать кредитные платежи, даже если деньги на погашение долга есть. Кредиты населению стали в 2,5 раза дороже депозитов

Объем просроченной задолженности россиян растет: по данным РБК со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс", только в августе объем просроченных потребкредитов вырос до максимумов конца 2018 года. При этом в категорию проблемных за последний месяц лета попало почти 80 тысяч ссуд – это рекордный прирост просрочки с момента начала пандемии. Всего доля просроченных потребкредитов превысила 12% от портфеля, и в августе она росла быстрее обычного.

Для сравнения, по оценке Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе доля просроченных кредитов наличными и вовсе выросла до 15,9%. Банк России зафиксировал рост просроченной задолженности по розничному сектору на 3% за август.

ДОХОДЫ РУХНУЛИ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, рост долговой нагрузки связан с резким падением доходов на фоне коронакризиса. По данным Росстата, оно составило 8% по итогам первого полугодия. Это рекорд для XXI века – в последний раз доходы так сильно проседали во время кризиса 1998 года. Россияне чаще всего покупают в кредит российские и корейские автомобили

Пока не все домохозяйства готовы смириться со снижением привычного уровня потребления и пытаются компенсировать недостающие средства за счет кредитов, говорит аналитик "Финама" Алексей Коренев.

Более того, работает еще и льготная программа ипотечного кредитования, которой могут воспользоваться неплатежеспособные заемщики. Пока доля просрочки среди них невелика, но этот фактор еще проявит себя, уверен он.

По словам Коренева, причина сложившейся ситуации – снижение доходов россиян. Они падают уже шесть лет подряд, а в этом году глубина падения окажется еще глубже, чем мы наблюдали раньше. "И до этого были плохо, а будет еще хуже. Вторая волна коронавируса, которая уже надвигается, выбьет из числа платежеспособных еще больше граждан. Темпы падения будут зависеть от глубины этой волны", — сказал он.

Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов видит в росте долговой нагрузки россиян сразу несколько причин. На фоне снижения доходов сокращается покупательская способность, которая сегодня находится на уровне 2011 года.

"Вторая причина – активное стимулирование потребительского спроса через удешевление кредитов. Для этого и ЦБ снизил ключевую ставку до минимума, и российские банки стали раздавать кредиты вопреки данным о росте уровня задолженности. Даже при том, что порог долговой нагрузки у россиян растет, стало выдаваться больше займов без подтверждения официальных доходов", — сказал он.

ОПАСНЫЕ МИКРОЗАЙМЫ

Наиболее рисковым с точки зрения просрочки является микрокредитование – там ее доля приближается к половине всего портфеля. Это связано с тем, что потребители микрозаймов с наибольшей долей вероятности могут стать неплательщиками.

"Как правило, их финансовая грамотность низкая, и они не могут сопоставить, что 1% в день – это 365% годовых. Накопив долги, они не могут расплатиться и вынуждены продавать имущество, банкротиться и т.п." – объяснил Коренев.

Впрочем, доля займов в микрофинансовых организациях не превышает нескольких процентов от кредитного портфеля, поэтому особого риска для банковского сектора ситуация не представляет. Другое дело, что этот сектор нуждается в регулировании, осуществить которое достаточно сложно, поскольку немалая его часть находится в "серой" зоне, говорит эксперт.

КРЕДИТНЫЙ ПУЗЫРЬ

По словам экспертов, несмотря на это, речи о кредитном пузыре либо о серьезном кризисе банков пока не идет. Однако проблемы у банков нарастают, чем уже озабочен Центробанк: он ужесточает требования по формированию резервов и выдаче кредитов.

Снижение доходов населения и замедление темпов кредитования негативно отразятся на потреблении, которое является основным двигателем любой экономики. "Первая волна коронавируса показала, что средняя российская семья может прожить без доходов не более двух месяцев. Поэтому люди напуганы и меняют модель потребительского поведения – они больше откладывают, чем тратят, по возможности стремятся рефинансировать кредиты или получить кредитные каникулы", — говорит Коренев. Коллекторы рассказали о "золотых правилах" для берущих кредит

Он напомнил, что кредитные каникулы были одобрены у 53% заемщиков, которые за ними обратились. Еще 4% получили отказ, поскольку не смогли предоставить нужные документы. Остальные – а это более 40% заявок – все еще на рассмотрении. Потенциально это тоже высокорисковые с точки зрения просрочки заемщики, считает эксперт.

Поскольку потребление стимулируется через кредиты, а не благодаря росту доходов граждан, это может привести к кризису неплатежей, согласен Иванов. Рост объема просрочки по кредитам и доля невозвратных кредитов могут привести к новому витку сжатия спроса, что негативно отразится на всей экономике, так как и прибыль у предприятий снизится, и обороты ритейла, и налоговых поступлений в бюджет станет меньше.