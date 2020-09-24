МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Банк непрофильных активов "Траст" обеспечил почти весь рост просроченной корпоративной задолженности в августе, посчитал по просьбе РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Раннее на этой неделе Банк России сообщил, что просроченная задолженность корпоративных заемщиков выросла за месяц на 43 миллиарда рублей. При этом почти весь прирост относится к замещению в одном из банков старых, полностью зарезервированных проблемных облигаций на аналогично зарезервированные требования кредитного характера без эффекта на финансовый результат. Без учета этого замещения прирост корпоративной просроченной задолженности незначительный (менее 0,1%).

"За август остатки по долговым ценным бумагам, не погашенным в срок, у банка "Траст" сократились на 42,3 миллиарда рублей — с 203,9 миллиарда рублей до 161,2 миллиарда рублей. При этом кредиты, предоставленные нефинансовым организациям, выросли за август на 44,1 миллиарда рублей, а просрочка по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям, – на 50,8 миллиарда рублей. Таким образом, произошла замена плохих долговых ценных бумаг на плохие кредиты", — сообщил Осадчий.

По его словам, основной рост плохих долгов пришелся на офшоры. Аналитик добавил, что это позволило банку получить за август прибыль в размере 16,7 миллиарда рублей по РСБУ и занять третье место по прибыли среди банков. При этом убыток "Траста" за 7 месяцев 2020 года составил 14,5 миллиарда рублей.

На первом месте среди банков по прибыли за август — Сбербанк (76,6 миллиарда рублей), на втором — Альфа-банк (28,3 миллиарда рублей).