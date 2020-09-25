МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в пятницу утром растет более чем на 3% в рамках коррекции после падения на протяжении нескольких дней, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.25 мск биткоин дорожал на 3,49% — до 10 646 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 3,21% — до 10 620 долларов. На долю биткоина приходится примерно 58,6% рынка.

"После активных действий со стороны инвесторов, которые на этой неделе активно продавали акции, золото и другие фиатные валюты из-за опасений по поводу коронавируса, появилась почва для продолжения отката от августовских максимумов цены биткоина. Но в целом, несмотря на то, что мы наблюдаем тесную корреляцию биткоина и американских рынков, которая и в дальнейшем может повлечь падение биткоина в краткосрочной перспективе, общий настрой рынка остается оптимистичным", — сообщил РИА Новости директор Binance в России Глеб Костарев.

По словам независимого эксперта Мансура Гусейнова, цена биткоина следует за динамикой торгов американского рынка акций. "На фоне роста индексов биткоин и другие криптовалюты неплохо выросли. Биткоин прибавил 4,8%, закрывшись на 10 730 долларов. На недельных графиках цена находится в диапазоне 10 100-11 500 долларов, что предполагает рост в среднесрочной перспективе", — указал он.

"Дневные графики — цены вернулись выше поддержки 10 350 долларов, ближайшее сопротивление 11 100 долларов. Рост тоже выглядит более вероятным", — добавил эксперт.