МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 18 сентября составил 13,335 триллиона рублей против 13,284 триллиона рублей на 11 сентября, сообщил Банк России.

Таким образом, денежная база с 11 по 18 сентября увеличилась на 51,5 миллиарда рублей, или на 0,39%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.