МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Акционеры ВТБ на годовом собрании утвердили дивиденды по итогам 2019 года в размере 10% от чистой прибыли по МСФО или 20,1 миллиарда рублей, следует из материалов банка.

Годовое собрание акционеров прошло в четверг в заочном формате.

Группа ВТБ по итогам 2019 года заработала 201 миллиард рублей чистой прибыли. Изначально на дивиденды-2019 планировалось направить половину. Однако из-за сложной ситуации в экономике и банковском секторе РФ, вызванной пандемией коронавируса, наблюдательный совет в августе рекомендовал годовому собранию акционеров банка выплатить дивиденды за 2019 год в размере 10% чистой прибыли по МСФО.

Сумма распределена между владельцами трех типов акций, исходя из принципа выравнивания дивидендной доходности. Дивидендная доходность по каждому из типов акций составляет 1,94% по отношению к средней цене одной обыкновенной акции банка за 2019 год на Московской бирже. На дивиденды по обыкновенным акциям рекомендовано направить 10 миллиардов рублей, по привилегированным акциям первого типа – 4,1 миллиарда рублей, по привилегированным акциям второго типа – 6 миллиардов рублей.