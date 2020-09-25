МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Сбербанк никогда не рассматривал вопрос покупки оффлайновых ритейлеров, при этом допускает сделки по приобретению онлайн-ритейлеров, сообщил глава банка Герман Греф. Вселенная "Сбер": новый логотип, офисы без касс и другие новации

Комментируя в интервью газете "Коммерсант" интерес Сбербанка к действующим розничным сетям, Греф заявил, что в банке готовы углублять сотрудничество с ритейлерами, но "никогда не рассматривали вопрос покупки оффлайновых ритейлеров".

"В онлайне возможны любые покупки", — отметил при этом Греф. Также он прокомментировал информацию об интересе Сбербанка к "Еаптеке".

"В целом к медицине у нас большой интерес. Мы активно развиваем это направление, но я бы сейчас не стал комментировать конкретную покупку. Аптеки — это не совсем фармацевтика, скорее область ритейла", – отметил он.

По словам Грефа, Сбербанк заинтересован в развитии платформы здравоохранения внутри экосистемы как одного из самых перспективных и инновационных направлений. "Речь идет именно о сервисах и программных решениях, а не о полноценном фармацевтическом производстве, это все-таки задача других бизнесов", — пояснил он.

На вопрос, интересен ли Сбербанку выкуп доли Александра Мамута в Rambler Group, Греф ответил: "У нас и так контрольный пакет Rambler". Кроме того, банк не рассматривает и инвестиции в кинотеатры для дополнения экосистемы.

По словам банкира, почти все бизнесы, входящие в экосистему, окупаемые. "Но так как они сегодня находятся на стадии роста, то, конечно, мы практически во все инвестируем. Построение экосистемы — живой процесс, мы принимаем решения о старте новых инициатив, некоторые трансформируем, что-то переформатируем. Продали самый крупный актив "Яндекс-маркет", получили более 40 миллиардов рублей обратно. С учетом этого вложено около 2 миллиардов долларов, менее 3% от нашего капитала", — рассказал Греф.