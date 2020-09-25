МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Сбербанк готов еще увеличить долю работающих удаленно сотрудников, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.

"Как видите, мэр Москвы начал предпринимать активные меры, пока они носят характер пожеланий. Я получил письмо от мэра, мы приняли решение с сегодняшнего дня уже отправить на удаленку 50% своего персонала здесь, в Москве. Но будем смотреть, если ситуация будет ухудшаться, то, вполне возможно, мы увеличим количество людей, которые будут работать на удаленке. Скорее всего, эта ситуация продлится до поздней весны, до мая, может быть", — отметил он.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал работодателям по максимуму переводить сотрудников на дистанционную работу в связи с эпидемиологической ситуацией. Первый замруководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай сообщил РИА Новости, что всего более 5 тысяч московских компаний получат от мэра письма с соответствующей рекомендацией.