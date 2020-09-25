МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф надеется, что в результате трансформации экосистемы капитализация Сбербанка будет оцениваться по принципам технологических, а не финансовых компаний.

"Мы, конечно же надеемся, что инвесторы оценивают, постепенно оценят то, что мы делаем. И price to book, price to earnings будут находится на уровнях, сопоставимых с технологическими компаниями, не финансовыми компаниями", — сказал журналистам глава крупнейшего российского банка.

Сбербанк последние несколько лет выстраивает свою экосистему, в рамках которой предоставляет сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, образование, электронную коммерцию. С учетом этого Сбербанк все больше становится технологической компанией.