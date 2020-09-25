МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Акционеры ВТБ на годовом собрании утвердили новый состав наблюдательного совета, в него вошли глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, замминистра финансов Алексей Моисеев и вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, следует из материалов банка.

Годовое общее собрание акционеров ВТБ прошло в четверг в заочном формате.

В новый состав набсовета ВТБ не вошли: глава Минфина Антон Силуанов, замминистра экономического развития Оксана Тарасенко, бывший глава ЦБ РФ Сергей Дубинин, зампред ЦБ Владимир Чистюхин и исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Мовсумов.

Вместо них в наблюдательный совет, кроме Решетникова, Моисеева и Григоренко вошли первый замруководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко и профессор Исрафил Маммадов.

Из прежних членов набсовета в обновленном составе остались: исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, вице-президент французской строительной компании Vinci Ив Тибо де Сильги, заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов Игорь Репин, глава ВТБ Андрей Костин, глава банка "Открытие" Михаил Задорнов и глава банка "Траст" Александр Соколов.

В набсовет ВТБ входят 11 человек.

Контролирующим акционером ВТБ является государство. Минфин РФ владеет всеми привилегированными акциями первого типа, их доля в уставном капитале кредитной организации составляет 32,88%. АСВ владеет всеми привилегированными акциями второго типа, их доля в уставном капитале кредитной организации составляет 47,22%. Росимуществу принадлежит 60,93% обыкновенных акций банка, доля в уставном капитале которых составляет 12,13%. Остальные обычные акции находятся в свободном обращении, их доля в уставном капитале составляет 7,8%.