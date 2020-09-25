МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Акционеры ВТБ на годовом собрании утвердили дивиденды по итогам 2019 года в размере 10% чистой прибыли по МСФО, или 20,1 миллиарда рублей, следует из материалов банка.

Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 5 октября.

Группа ВТБ по итогам 2019 года заработала 201 миллиард рублей чистой прибыли. Изначально на дивиденды-2019 планировалось направить 50% данной суммы. Однако из-за сложной ситуации в экономике и банковском секторе РФ в связи с пандемией коронавируса наблюдательный совет в августе рекомендовал годовому собранию акционеров банка утвердить дивиденды за 2019 год в размере 10% чистой прибыли по МСФО.

Сумма распределена между владельцами трех типов акций исходя из принципа выравнивания дивидендной доходности. Она рассчитана на основе средней за 2019 год цены обыкновенной акции банка на Московской бирже и составит 1,9%.

На дивиденды по обыкновенным акциям будет направлено 10 миллиардов рублей, по привилегированным акциям первого типа — 4,1 миллиарда рублей, по привилегированным акциям второго типа — 6 миллиардов рублей.

Контролирующим акционером ВТБ является государство. Минфин владеет всеми привилегированными акциями первого типа, их доля в уставном капитале кредитной организации составляет 32,88%. АСВ владеет всеми привилегированными акциями второго типа, их доля в уставном капитале — 47,22%. Росимуществу принадлежит 60,93% обыкновенных акций банка, доля в уставном капитале — 12,13%. Остальные обычные акции находятся в свободном обращении, их доля в уставном капитале составляет 7,8%.