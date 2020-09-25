МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Российские банки даже после снятия летом ограничений по коронавирусу не спешили выводить всех своих сотрудников в офисы и сохраняют возможность такой работы в настоящее время, некоторые игроки и вовсе не планируют возвращаться к прежнему формату, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости. Власти тестируют на москвичах "лайт-версию" карантина

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рекомендовал руководителям предприятий и организаций перевести как можно больше работников в дистанционный режим на фоне угрозы распространения коронавируса. В Сбербанке и ВТБ сообщили, что готовы еще увеличить долю работающих удаленно сотрудников, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться.

В "СМП банке", Промсвязьбанке и "Тинькофф банке" заявили, что удаленный режим работы продолжает действовать. МКБ пока не принимал решения о том, чтобы выводить сотрудников на работу в офисы. В "Русском стандарте" при необходимости готовы увеличить число сотрудников, работающих удаленно. В банке "Открытие" собираются масштабировать постоянные форматы удаленной работы.

В Альфа-банке в настоящий момент более 70% сотрудников центрального офиса продолжают работать из дома. "С окончания карантина это значение сократилось лишь на 5-10%, несмотря на то, что мы разрешили руководителям в случае серьезной необходимости вывести до 50% команды в офис. Однако банк не планирует возвращаться к прежнему формату работы, когда 100% сотрудников работало в офисе", — сказал директор по персоналу Марат Исмагулов.

Компания "Дом.РФ", в структуру которой входит одноименный банк, в сентябре запустила пилотный проект, дающий сотрудникам возможность выбрать, где работать: из дома, из офиса или в режиме шэрингового рабочего пространства. В частности, планируется переоборудовать офис компании в коворкинг. В офисе на постоянной основе останется только часть банковского персонала, которая работает с клиентами или в силу закона должна осуществлять свой функционал в специально оборудованных помещениях, рассказали в пресс-службе банка.

В Газпромбанке сообщили, что внимательно следят за динамикой распространения COVID-19 и планируют в ближайшее время принять дополнительные меры по обеспечению безопасности своих сотрудников. На текущий момент в головном офисе кредитной организации работает менее 23% сотрудников, всего по банку в офисах работает 41%.

Возможность работать удаленно остается также у платежного сервиса Qiwi и Национальной системы платежных карт (НСПК). Qiwi решила соблюдать удаленного режима работы до 1 января 2021 года.