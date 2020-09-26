МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Если вашу карту "съел" банкомат, необходимо позвонить по федеральному номеру банка, указанному на этом банкомате. В контакт-центре вам скажут, в какое отделение следует обратиться для получения карты, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор компании "АТМ Альянс" Денис Кучаев.

"Чтобы получить эту же карту без перевыпуска, необходимо прийти в отделение банка с удостоверением личности. После всех необходимых процедур карту вернут клиенту", — объясняет эксперт.

Он не рекомендует пытаться самостоятельно достать карту, тем более с применением подручных средств. Это бесполезно, так как реджект-отсек находится достаточно далеко и достать карту невозможно. Если попытаться каким-то образом открыть верхнюю часть устройства самообслуживания, то сработает сигнализация.

"В этом случае есть вероятность задержания клиента для выяснения причин и установления, не является ли человек мошенником. Также, по факту данного происшествия клиенту может быть инкриминирована попытка взлома банковского устройства, а это уже попадает под соответствующую статью уголовного кодекса", — предостерегает Кучаев.

Следует также иметь в виду, что изъятие карты банкоматом происходит не только в случае перепада электрического напряжения во время нахождения карты в кардридере.

"Если вы вводите пин-код неправильно более трех раз, то программное обеспечение автоматически делает пикап (изъятие – ред.) карты. Это сделано с целью защиты денежных средств от мошеннических действий в случае потери карты – когда мошенник пытается подобрать пин-код, то он блокируется, после чего на устройстве самообслуживания срабатывает защита и карта уходит в реджект-кассету", — заключил эксперт.