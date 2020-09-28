МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Российское правительство приняло решение направить 12 миллиардов рублей на меры по снижению для граждан средней ипотечной ставки в следующем 2021 году, пишет газета "Известия" со ссылкой на общенациональный план восстановления экономики РФ.

Одной из ключевых программ этого плана — льготная ипотека на квартиры в новостройках. Процентная ставка — 6,5%. Эта программа заработала в мае текущего 2020 года как антикризисная мера.

Сумма, которую предусматривает общенациональный план восстановления экономики РФ, в два с половиной раза больше, чем фигурировавшая в июньской версии документа.

Помимо этого, пишет издание, на 2021 год запланированы бюджетные траты, которые значительно превысят уровень 2020 года. В частности, на льготную ипотечную программу было потрачено 6 миллиардов рублей.

В то же время ожидается сокращение трат бюджета страны на другие программы по жилью. Речь идет о "Семейной", "Дальневосточной" и "Сельской" программ ипотеки. Первоначально на них было заложено 24 миллиардов рублей на следующий 2021 год. В последней версии документа — 17,2 миллиарда рублей.

Как прокомментировали изданию эксперты, такое перераспределение расходов говорит о том, что правительство программу льготной ипотеки под 6,5% продлит.