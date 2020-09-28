МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Принятие новых поправок в закон "О потребительском кредите" могут создать серьезные риски для банков, которые работают в розничном сегменте. Как пишет РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР), больше всего рискует сегмент кредитных карт.

Отмечается, что АБР направило обращение на имя главы комитета нижней палаты парламента РФ (Госдумы) по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Банкиры обеспокоены предложенным российским правительством проекта закона, в рамках которого, в числе прочего, банкам запретят обуславливать выдачу ссуды, например, покупкой клиентом страховки либо других дополнительных услуг.

Если право заемщика "на свободный выбор" будет нарушено, то гражданин сможет рассчитывать на возмещение принесенного ему ущерба.

По мнению участников Ассоциации, этот законопроект может нарушить баланс интересов кредиторов и заемщиков: он сильно расширит права клиентов.

Помимо этого банкиры отмечают, что условия, когда клиент может оспорить покупку у банка дополнительных продуктов или услуг, слишком размыты. Например, в документе кабмина нет четкого определения, что гражданин может взыскать ущерб за навязанные услуги только обращением в суд.

"Получается, что клиент может потребовать денег без разбирательства, а банк, может, и не навязывал ничего", — прокомментировал изданию начальник правового управления Ассоциации Сергей Клименко.

Некоторые клиенты будут специально обращаться в контролирующие финансовые организации учреждения с целью взыскать денежную компенсацию.

Еще одно новшество, которое вызывает у банкиров обеспокоенность, это влияние нормы на сегмент кредитных карт и карт с овердрафтом. При оформлении этих продуктов банк создает клиенту счет, посредством которого выдает деньги для совершения платежей и открывает кредитный лимит. А заемщик может не только взять в долг у банка, но также и переводить деньги с кредитки или снимать наличные. Новый законопроект в текущей формулировке может создать риск "признания дополнительных услуг по счету и дополнительных услуг по карте незаконными".