МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в понедельник утром слабо растет, примерно на 1%, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.51 мск биткоин дорожал на 0,71%, до 10 868 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 1,82%, до 10 863 долларов.

На долю биткоина приходится примерно 57,7% всего рынка криптовалют.

По словам независимого эксперта Мансура Гусейнова, цена биткоина в течение предыдущей недели протестировала поддержку на уровне 10 150 долларов и практически вернулась к прежнему уровню, закрывшись у 10 700 долларов.

"Это скорее обозначает силу рынка и то, что коррекция, произошедшая в конце августа, не стала началом медвежьего цикла. Ближайшее сопротивление сейчас на 11 500 долларах", — сказал он РИА Новости.