МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Средний размер лимитов по выданным в августе кредитным картам вырос в РФ в годовом выражении на 1,9% и достиг 67,3 тысячи рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"В августе 2020 года средний размер лимитов по выданным кредитным картам составил 67,3 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 1,9%. При этом если сравнивать с "докарантинным" мартом, то в августе этот показатель вырос еще сильнее — на 6,1%", — сказано в сообщении.

Самые большие суммы лимитов по кредитным картам в августе зафиксированы у граждан в возрасте от 40 до 49 лет — 75,4 тысячи рублей, а самые маленькие — у заемщиков моложе 25 лет — 42,3 тысячи.

В региональном разрезе самый большой размер среднего лимита по выданным кредиткам был отмечен в Москве (95,9 тысячи рублей), Якутии (85,3 тысячи), Ханты-Мансийском АО (85,2 тысячи), Московской области (81,4 тысячи) и Приморском крае (77,7 тысячи рублей).

При этом самую серьезную динамику роста среднего размера лимитов по выданным кредиткам в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Оренбургская (+19,1%), Омская (+14,8%), Саратовская (+14%) и Волгоградская (+11,4%) области, а также Ставропольский край (+9,5%).

В то же время в ряде регионов страны средние лимиты по выданным кредиткам несколько снизились, в том числе в Москве (-13,1%), Санкт-Петербурге (-9,7%), а также в Московской (-6,7%) и Новосибирской (-4,7%) областях.