МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Банковские организации имеют право списывать денежные средства со счета клиента только в случае, если он дал на это согласие. Однако существует ряд исключений, которые дают банку возможность списывать деньги и без согласия клиента, например, по решению суда, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

"Зачастую банк дает клиенту заполнить согласие на безакцептное списание средств при подписании кредитного договора или же вписывает такое положение в сам текст договора. Это удобно для должника по кредитному договору, так как он дает банку распоряжение ежемесячно списывать установленную сумму со счета без дополнительных действий", — объясняет юрист.

Также это преимущество для банка: если клиент забывает внести очередной платеж или испытывает финансовые трудности по оплате кредита, банк пользуется возможностью и списывает деньги с других счетов и зарплатных карт, добавляет он.

Кроме того, банк по запросу приставов может списать не только долги по кредитам, но и другие задолженности, например, по оплате штрафов, алиментов, денежных сумм, присужденных по решению суда.

"Полномочия приставов по обращению взыскания на деньги на счетах должников предусмотрены законом. Для взыскания денежных средств достаточно предъявить исполнительный лист, судебный приказ или постановление судебного пристава. При этом в ряде случаев действия приставов можно оспорить, обратившись в суд", — поясняет Редин.

Если банк списал средства со счета безосновательно, по мнению клиента, то необходимо немедленно уведомить об этом банк. Телефон контактного центра банков всегда указывается на обратной стороне карты. Клиенту нужно сообщить оператору о совершении несанкционированных операций, узнать, почему могло произойти списание, а также возможно заблокировать карту, заключил эксперт.