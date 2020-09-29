МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — во вторник утром снижается более чем на 1%, но продолжает находиться в зоне консолидации, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.05 мск биткоин дешевеет на 1,3%, до 10 746 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижается в цене на 1,27%, до 10 731 доллара.

На долю биткоина приходится примерно 57,5% глобального рынка криптовалют.

"Вчера биткоин закрыл торги на 10 700 долларах, со снижением на 0,7% к предыдущему дню. Мы остаемся в зоне консолидации 10 500-10 800 долларов", — прокомментировал ситуацию для РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

"Но вероятность роста сейчас выше благодаря позитивному внешнему фону — росту американских и европейских (фондовых — ред.) индексов", — добавил он.