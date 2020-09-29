МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Банк России с 1 октября по 30 декабря будет дополнительно продавать на внутреннем рынке валюту на 185,4 миллиарда рублей в рамках сделки по Сбербанку, сообщается на сайте регулятора.

"Указанные дополнительные операции являются результатом взаимозачета объема продаж иностранной валюты, связанных со сделкой с пакетом акций ПАО Сбербанк, с объемами покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, отложенных в 2018 году и в марте-апреле 2020 года, а также с объемом осуществленных в марте-апреле упреждающих продаж иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Итоговый нетто-объем иностранной валюты, равный в рублевом эквиваленте 185,4 миллиарда рублей, будет равномерно продан на внутреннем валютном рынке", — сообщает ЦБ.

Отмечается, что с учетом количества торговых дней в четвертом квартале ежедневный объем дополнительных операций по продаже иностранной валюты в октябре-декабре составит 2,9 миллиарда рублей в день. Как поясняет ЦБ, учитывая объем указанных дополнительных операций и равномерный характер их проведения, данные операции не окажут существенного влияния на конъюнктуру внутреннего валютного рынка.

Минфин в начале апреля купил у ЦБ контрольный пакет Сбербанка в размере 50% и одной акции за 2,14 триллиона рублей. Регулятор тогда передал правительству 50% акций банка, а одну акцию оставил у себя для заключения акционерного соглашения с кабмином. В конце апреля ЦБ подписал с правительством это соглашение и передал ему свою последнюю акцию банка.

Банк России при этом получил возможность оставить себе от продажи 300 миллиардов рублей. Кроме того, регулятор сможет компенсировать за счет вырученных средств свои убытки, в пределах 200 миллиардов, от планируемой в 2020-2023 годах продажи акций санируемых им банков. Остальные же деньги должны быть перечислены в бюджет.

ЦБ проводит операции с валютой в рамках бюджетного правила: если цены на нефть выше цены отсечения, регулятор покупает валюту, если ниже — продает. Его глава Эльвира Набиуллина в июле заявила, что регулятор ожидает приступить к покупкам валюты по этому правилу в 2022 году.