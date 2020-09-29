МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Уровень использования лимита кредитных карт в РФ в годовом выражении снизился в среднем на 5,8 процентных пункта и на 1 сентября составил 48,5%, приблизившись к минимуму февраля 2015 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"Уровень утилизации кредитных карт за год снизился на 5,8 процентных пункта — до 48,5%. Это минимальное значение с февраля 2015 года, когда оно составляло 46,8%", — говорится в сообщении.

"Уровень утилизации" показывает, насколько полно в среднем пользователи кредитных карт расходуют свой кредитный лимит.

В региональной разбивке противоречий общей тенденции нет. Но за прошедший год здесь сменился лидер — вместо Москвы, занявшей второе место с 38%, минимальный уровень зафиксирован в Ямало-Ненецком АО — 37,1%. Далее идет Московская область (43,7%), Санкт-Петербург (43,7%) и Ханты-Мансийский автономный округ (44,2%). Наибольшую в России долю кредитного лимита тратят заемщики в Тыве — 77,6%.

"Самый низкий уровень утилизации отмечается в регионах с высокими доходами. Столицы и Московская область здесь в явных лидерах. Однако годовая динамика показывает, что многие субъекты быстро снижают долю использования лимитов кредитных карт… Поэтому снижение общего уровня утилизации в России можно рассматривать как свидетельство уменьшения кредитных рисков в банковской системе России", — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.