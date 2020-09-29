МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Объем просроченной свыше 90 дней задолженности физических лиц в РФ в августе вырос на 5,3% и на 1 сентября немного превысил один триллион рублей впервые с конца 2016 года, следует из материалов ЦБ.

При этом продолжила рост и доля "плохих" кредитов физлиц: по итогам августа она выросла на 0,2 процентного пункта — до 5,4%, увеличившись до уровня на начало 2019 года.

По данным ЦБ, общий объем розничных кредитов на начало сентября достиг 18,8 триллиона рублей, увеличившись за месяц на 1,9%.