МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Сентябрь перетянул на себя многие риски, присущие традиционно августу, рубль оказался под ударом сразу с нескольких сторон, в результате чего его курс очень сильно отклонился от фундаментально обоснованных уровней. О том, какие причины толкнули доллар к 80 рублям, рассказал РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа Капитал" Владимир Брагин.

Курс рубля к доллару за практически весь сентябрь потерял максимально 7,4%: доллар смог во вторник подскочить почти до 80 рублей, обновив максимум с 30 марта. К евро рубль упал за этот же период на 5,3%: евро поднялся выше 93 рублей, обновив максимум с января 2016 года.

"Рубль в последнее время находится под ударом сразу с нескольких сторон. Во-первых, усложнение отношений с "западом", снова в СМИ звучит слово "санкции", что довольно болезненно воспринимается рынком. Во-вторых, отложенный спрос привел к росту спроса на иностранную валюту из-за роста импорта и зарубежных поездок. В-третьих, исчерпание потенциала снижения ключевой ставки ЦБ РФ привело к снижению привлекательности ОФЗ для иностранных инвесторов. В-четвертых, ослабление валют других развивающихся стран, распространившееся и на рубль", — говорит он.

За последние несколько лет именно санкции были основным источником волатильности в рубле, тогда как привычный до введения бюджетного правила способ объяснения движений в рубле через колебания цен на нефть потерял свою актуальность, отмечает эксперт.

В отличие от 2014-2015 годов в этот раз основной удар принял на себя бюджет и компании: снижение потребительского спроса было обусловлено ухудшением ожиданий, тогда как финансовое положение основной массы потребителей пострадало намного слабее, указывает Брагин. В результате по мере стабилизации ситуации возник эффект отложенного спроса, в том числе, на импортные товары, добавляет он.

На фоне исчерпания потенциала снижения ключевой ставки ЦБ РФ привлекательность рынка рублевых облигаций для иностранных инвесторов существенно снизилась: этот инструмент уже не дает ни выдающейся доходности к погашению, ни явного потенциала роста цен, зато сохраняет присущие ему валютные риски. Логично, что в последние месяцы наблюдалось серьезное снижение доли нерезидентов среди держателей ОФЗ, резюмирует он.

Иностранные фонды выводили деньги из портфелей, инвестирующих в развивающиеся рынки, в том числе и в российский, кроме того, валюты развивающихся рынков на фоне снижения ставок местными ЦБ перестали представлять спекулятивный интерес, поясняет еще одну причину снижения рубля собеседник РИА Новости.