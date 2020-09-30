МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в среду утром стабильна, дальнейшее движение цены криптовалюты пока неопределенное, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.45 мск биткоин дорожает на 0,37%, до 10 732 долларов. А на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижается в цене на 0,11%, до 10 715 долларов.

На долю биткоина приходится 57,6% всего глобального рынка криптовалют.

"Биткоин торгуется в узком диапазоне, вчера он прибавил 1,3%, закрывшись на 10 840 долларах, сейчас цена вернулась ниже 10 800 долларов", — прокомментировал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

"Рынок пока не может определиться с дальнейшим движением", — добавил он.